Charlotte (L'amour est dans le pré) : A l'hôpital après une agression, photos impressionnantes

L'année 2020 a été mouvementée pour Charlotte. La jeune femme de 30 ans a participé à la dernière saison de L'amour est dans le pré , sur M6. La vendeuse en prêt-à-porter, qui est maman d'une petite fille, était venue séduire Laurent. S'ils ont fini l'émission en couple, c'est seul que l'éleveur de vaches allaitantes en Normandie est venu au bilan. La belle brune espérait donc que l'année 2021 serait meilleure. Mais on peut dire qu'elle a mal commencé...

Charlotte souhaite prendre un nouveau départ. Sur Instagram, elle a supprimé toutes ses anciennes publications. Pour l'heure, ses abonnés ne peuvent admirer qu'une photo de la jeune femme avec sa fille. "Le temps de tourner la page, de mettre un point final. Un nouveau départ, une nouvelle année. 2020 une année que je ne pourrais oublier... Une aventure de plusieurs mois très intense. @adpm6 @m6officiel On efface tout, et 2021 est là", a-t-elle tout d'abord écrit en légende de sa publication du 12 janvier. Elle a ensuite révélé qu'un événement était venu perturber son début d'année : "30 ans... Un nouvel appartement. Un nez cassé. Et nous sommes que le 12 janvier. Elle s'annonce encore bien mouvementée cette année. Mais de belles choses nous attendent je le sais."

Charlotte a repris la parole le 13 janvier et a révélé en story Instagram qu'elle est actuellement hospitalisée pour remédier à cette situation. En légende d'une photo d'elle, masquée sur son lit d'hôpital et en blouse, elle a écrit : "Je fais moins la rigolote". Elle a ensuite publié un cliché d'elle avec des bandages sur tout le visage. "Pour éviter tout malentendu : je n'ai pas fait de rhinoplastie esthétique. Il y a maintenant une semaine, j'ai subi une agression, avec une fracture du nez. D'où ma réparation chirurgicale. Je m'en serais bien passé", a-t-elle ensuite précisé, sans donner davantage de détails sur son agression.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.