Charlotte Pirroni enceinte de Florian Thauvin : sa jolie photo de grossesse

Le 7 novembre dernier, on apprenait avec une certaine joie la première grossesse de Charlotte Pirroni. Ancienne Miss Côte d'Azur, la charmante jeune femme avait appris la naissance de son premier enfant avec le footballeur Florian Thauvin, avec qui elle forme un couple depuis plus de cinq ans. Enceinte depuis plus de six mois, la deuxième dauphine de Miss France 2015 a une nouvelle fois dévoilé son vendre arrondi sur les réseaux sociaux.

Lundi 18 novembre 2019, les 436 000 abonnés de Charlotte Pirroni ont donc pu découvrir cette jolie photo pleine de candeur, où l'ancienne reine de beauté pose avec une longue robe à fleurs, dans les pins et oliviers de Provence. De quoi susciter l'émotion du futur papa, qui a commenté un coeur rouge, de Sylvie Tellier ou encore Flora Coquerel.