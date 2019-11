Florian Thauvin bientôt papa : Charlotte Pirroni entame son 6e mois de grossesse

Si l'histoire d'amour de Charlotte Pirroni et Florian Thauvin va être consolidée avec l'arrivée d'un premier enfant, elle a connu une pause de quelques mois entre 2017 et 2018. Les tourtereaux s'étaient séparés après deux ans d'amour... pour mieux se retrouver.

Cette rupture n'est plus qu'un lointain souvenir pour Charlotte, qui est complètement folle de Florian. "Je suis si impatiente de vivre cette belle aventure humaine avec toi mon amour @flotov et de rencontrer ce petit être qui va changer notre vie ! Tu étais une évidence pour moi, mais ce qui nous arrive aujourd'hui l'est encore plus ! Tu seras un merveilleux papa je le sais, et nous serons une belle petite famille. Je te remercie d'être l'homme merveilleux que tu es, l'homme que j'aime, et le papa formidable que tu seras. Je t'aime mon amour de ma vie", avait-elle publié le jour de l'annonce de sa grossesse.