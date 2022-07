Charlotte Valandrey dans le coma après sa greffe : révélations sur ses "complications" avant sa mort

Le 13 juillet 2022 restera à jamais une triste date pour les proches de Charlotte Valandrey. Ce jour-là, l'actrice notamment vue dans Demain nous appartient et Cordier, juge et flic est morte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'âge de 53 ans. Des derniers instants racontés par l'un de ses proches en story Instagram de son compte officiel.

"Anne-Charlotte Pascal, dite Charlotte Valandrey s'est éteinte aujourd'hui, le 13 juillet 2022 à Paris, à l'âge de 53 ans. Le 14 juin dernier, Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son 'coeur d'occasion' comme elle l'appelait mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième coeur n'a pas vécu", ont tout d'abord pu lire les abonnés de Charlotte Valandrey. Ils ont ensuite découvert que la maman de Tara (22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lecaisne) a été "plongée dans un coma artificiel pour échapper à la douleurs et aux complications". "Il y a quelques jours, elle en est brièvement sortie pour exprimer son épuisement et le voeux impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée", est-il ensuite écrit.

Le proche de Charlotte Valandrey a également rappelé qu'elle a contracté le virus du SIDA à l'âge de 17 ans. Elle a ensuite dû prendre un traitement qui a "abimé son coeur". Elle a donc subi une première greffe cardiaque en 2003. Une opération qui a duré pas moins de douze heures. Mais son coeur était arrivé en bout de course et, malheureusement, le nouveau n'a pas tenu. Avant de partir, l'actrice a écrit un bouleversant poème à sa fille, pour lui faire ses adieux. "Au nouveau millénaire, tu es tombée du ciel. En 2000, je fus mère, tu m'a redonné la vie. Que ces mots à jamais remplissent nos silences. Qu'ils racontent à ton âme ce que je ne sais te dire. Qu'ils t'enlacent comme tes mots m'ont étreinte ce matin. 'La meilleure des mamans'. La plus belle des enfants", a-t-on notamment pu lire.

Charlotte Valandrey sera inhumée dans l'intimité à Pléneuf-Val André. Une cérémonie religieuse sera organisée en septembre, à Paris.