Mort de Charlotte Valandrey : la comédienne est décédée à l'âge de 53 ans

Charlotte Valandrey est morte à l'âge de 53 ans, ce mercredi 13 juillet 2022. Comme l'annonce Closer, la comédienne est décédée à la Salpetriere, où elle était hospitalisée. À la fin du mois de mai dernier, Charlotte Valandrey avait été opérée et avait reçu son nouveau coeur. Une opération de 8 heures qui s'était bien passée, selon les informations de nos confrères. La comédienne et ex-femme d'Arthur Lecaisne pouvait alors reprendre le cours de sa vie sous bonne surveillance.

"Mon greffon vient d'arriver ! Et il était plus que temps. C'est merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendu. Je ne l'oublierai jamais", avait-t-elle indiqué sur Instagram en apprenant cette heureuse nouvelle. Elle avait ainsi tenu à rassurer ses nombreux fans, qui ont toujours été d'un précieux soutien pour celle qui n'a pas eu une vie facile. Charlotte Valandrey, décédée ce jour, a multiplié les ennuis de santé tout au long de sa vie.

Depuis l'adolescence elle était positive au VIH et devait alors suivre un lourd traitement médicamenteux combiné à un second pour ses problèmes de coeur. Une lutte quotidienne qui lui a naturellement pesé. Elle avait notamment fait savoir récemment avoir de plus en plus de mal à avaler les cachets. "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelques temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus", avait-elle confié à Gala en mars dernier.

Alors qu'elle se remettait peu à peu de sa troisème greffe de coeur, elle n'aura finalement pas survécu. Ex-vedette de Les Cordier, juge et flic, elle a pu jusqu'à son dernier souffle compter sur ses proches pour la soutenir. Elle laisse ses piliers dans un grand deuil aujourd'hui. Parmi eux, Jean-Pierre, le père de sa fille de 22 ans, ainsi que cette dernière Tara. Mais aussi son vieil ami et agent Dominique Besnehard, qui s'est montré très présent pour l'actrice, à laquelle il a rendu visite tous les jours. Il avait d'ailleurs joué un rôle primordial dans le retour de la comédienne au cinéma peu après la parution de son livre L'amour dans le sang en 2005 où elle révélait être atteinte du SIDA.