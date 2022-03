"J'avais oublié que ça pouvait être agréable" : Charlotte Valandrey a renoué avec les plaisirs charnels

Le 7 avril, Charlotte Valandrey publiera un nouveau livre intitulé Se réconcilier avec soi (éditions Robert Laffont) et, à cette occasion, elle a accepté de se livrer auprès de Gala. L'actrice aujourd'hui âgée de 53 ans dévoile avoir retrouvé les joies de l'amour, elle qui est tombée amoureuse... d'un homme marié. Une romance terminée mais qui a eu des effets bénéfiques sur elle.

Dans son ouvrage, Charlotte Valandrey évoque son histoire de coeur avec un homme marié et aimant un peu trop l'alcool. Malgré les signaux d'alerte, sa quête d'amour l'a jetée dans les bras de ce dernier... "Mon intuition me disait de ne pas céder, mais j'avais envie d'aller au bout de quelque chose. Quand ça s'est terminé, ç'a été très dur et a réveillé en moi un sentiment d'abandon, mais ça m'a réancrée dans ma féminité", dit-elle à Gala. Et l'ancienne star de la série culte Les Cordier, juge et flic de toutefois préciser avoir gardé le meilleur de cette expérience : "Il y avait longtemps que je n'avais pas dormi avec un homme, j'avais oublié que ça pouvait être agréable."

Charlotte Valandrey, qui est aujourd'hui célibataire, explique que sa vie sentimentale a de longue date été compliquée en raison de la peur qu'elle a quant au regard des hommes sur elle. "Sur mon corps oui, même si ça s'améliore. Quand la tête va mieux, le reste suit, mais il y a eu un moment où je ne le supportais pas. Un autre où je l'ai remercié de me porter. Cependant, ce corps a tellement changé... Par moments, c'est dur", assure celle qui doit continuer de prendre un lourd traitement à vie qu'elle ne "supporte plus" contre le VIH. Physiquement, l'ex-actrice du feuilleton Demain nous appartient a changé avec le temps et les effets des médicaments.

La comédienne, maman de Tara (née en 2000 de son mariage passé avec Arthur Lecaisne), semble être aujourd'hui une femme apaisée et bien dans sa vie. "Dans ma vie, il y a eu deux périodes : la première jusqu'à 18 ans, la deuxième quand j'apprenais ma séropositivité, alors que je venais de recevoir un ours d'argent à Berlin. Là, je vais entrer dans une troisième période", dit-elle.

