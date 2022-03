"Je dois les avaler en six fois" : Charlotte Valandrey ne "supporte plus" ses traitements...

Le parcours de Charlotte Valandrey n'aura pas été de tout repos. Bien au contraire, l'actrice de 53 ans a traversé des épreuves très compliquées dès l'adolescence. A 19 ans, elle a notamment découvert qu'elle était positive au VIH, une maladie dont elle n'a senti les conséquences sur son corps qu'au bout de dix ans. C'est donc seulement en 1996 qu'elle a commencé à suivre une trithérapie. Quelques années plus tard, en 2022, Charlotte Valandrey a subi une greffe du coeur à la suite de deux infarctus.

Malgré tout, Charlotte Valandrey assure ne "plus être en colère contre la vie". "Je l'ai été, je ne le suis plus. J'ai réussi à faire la paix avec ça. Mais pour apaiser ces sentiments de jalousie, de colère, d'injustice, ça m'a demandé des années de travail. Je suis arrivée à cette acceptation de soi", a-t-elle confié dans les pages du nouveau numéro du magazine Gala, paru le jeudi 31 mars 2022.

Charlotte Valandrey demeure malgré tout très éprouvée par sa séropositivité et par la condition de son coeur. Et pour cause, elle est obligée de prendre plusieurs traitements à vie et cela se fait ressentir. "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelques temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ca ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus", a-t-elle reconnu, avouant rêver de ne plus devoir prendre ses médicaments, ne serait-ce que pendant une semaine. "Mais je sais que ce n'est pas possible", se ravise-t-elle rapidement.

Charlotte Valandrey garde néanmoins confiance en l'avenir et croit en de jours meilleurs. "Arriver à vivre des moments de bonheur comme ceux qui m'ont traversée en me rapprochant de la nature. Quand j'étais en Bretagne, j'ai été surprise de ressentir une telle pulsion de vie", a-t-elle déclaré à nos confrères. L'ancienne star de Demain nous appartient est également reconnaissante d'avoir sa fille Tara (22 ans) auprès d'elle, laquelle est apparue comme un soutien de taille "les deux ou trois fois où (sa mère) a touché le fond".