Charlotte Valandrey, sa greffe : 16 ans après, elle encourage le don d'organe

Aujourd'hui en pleine forme et actrice reconnue, Charlotte Valandrey n'a pourtant pas eu une vie des plus aisées. Déclarée séropositive en 1986, à l'âge de 18 ans, elle a cependant réussi à fonder une famille et est aujourd'hui maman de Tara, une jeune fille de 19 ans. En 2002, à la suite de deux infarctus, son coeur se nécrose, elle doit subir une greffe en urgence.

Mercredi 6 novembre 2019, sur son compte Instagram, la comédienne de 50 ans a posté une vidéo dans laquelle elle annonce les seize ans de son nouveau coeur. "Lundi c'était les seize ans de ma greffe, mon nouveau coeur a 16 ans et il tient bon !, déclare-t-elle avant d'en profiter pour délivrer un message important à ses abonnés : "C'était un petit moment pour remercier la famille qui m'a permis d'avoir ce coeur et pour vous faire passer un petit message... c'est bien d'y réfléchir, d'en parler avant que les gens partent avant que ça nous arrive. Voir si on est pour ou contre et se poser les bonnes questions."

Vêtue d'un T-shirt bleu ciel sur lequel il est inscrit "Don d'organes, attention aux idées fausses !", Charlotte Valandrey conclut, le sourire aux lèvres : "Donc just do it, voilà, c'était mon petit message du jour, je vous embrasse très fort !"