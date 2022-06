Charlotte Valandrey opérée pendant 8 heures : elle a reçu son nouveau coeur !

Fin mai, Charlotte Valandrey annonçait à ses fans sur Instagram qu'elle serait absente un certain temps. Puis, rapidement, l'actrice aujourd'hui âgée de 53 ans a finalement dévoilé qu'elle était hospitalisée depuis quelques semaines dans l'attente de son nouveau coeur ; le troisième. L'ancienne star de la série Les Cordier, juge et flic avait besoin d'une nouvelle greffe car son coeur était "arrivé en bout de course". Le 14 juin, elle a relaté que son greffon tant attendu était là ! Closer donne désormais de ses nouvelles.

Le site du magazine relate qu'elle a d'ores et déjà été opérée. "Selon nos informations, Charlotte Valandrey aurait été opérée de 9 heures à 17 heures dans un grand hôpital parisien. Sortie du bloc, elle se reposerait actuellement alors que son opération s'est bien passée", peut-on lire. Après huit heures entre les mains des médecins, la comédienne et ex-femme d'Arthur Lecaisne semble donc prête à pouvoir reprendre le cours de sa vie sous bonne surveillance. Nul doute qu'elle donnera de ses nouvelles en personne à ses abonnés lorsqu'elle sera un peu plus en forme. Cette greffe, pour Charlotte Valandrey c'était comme une sorte de miracle. "Mon greffon vient d'arriver ! Et il était plus que temps. C'est merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendu. Je ne l'oublierai jamais", a-t-elle indiqué sur Instagram en apprenant cette heureuse nouvelle.

Charlotte Valandrey a multiplié les ennuis de santé tout au long de sa vie. Depuis l'adolescence elle est positive au VIH et doit prendre un lourd traitement médicamenteux combiné à un second pour ses problèmes de coeur. Un défi quotidien qui lui pèse puisqu'elle dévoilait récemment avoir de plus en plus de mal à avaler les cachets... "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelques temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ca ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus", disait-elle à Gala en mars dernier. Malheureusement, la star et maman de Tara n'a pas vraiment le choix...