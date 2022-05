Charlotte Valandrey de retour à l'hôpital : "Je vais encore être absente un petit moment..."

Je suis devenue porteuse d'espoir à partir des livres

Charlotte Valandrey a reçu de nombreux messages d'amour à la suite de cette révélation. Ariane Seguillon, Lorie Pester, ses anciennes collègues de la série Demain nous appartient, ont participé à cette vague immense de soutien, tout comme Sylvie Ortega ou Sandrine Quétier. On ignore, en revanche, ce qui a poussé la comédienne jusqu'à l'hôpital. Diagnostiquée positive au VIH à l'âge de 19 ans, elle a toujours porté en étendard sa lutte contre le virus. "Je suis devenue porteuse d'espoir à partir des livres, expliquait la maman de Tara, récemment, dans l'émission Ca commence aujourd'hui. Petit à petit, les gens venaient de plus en plus parce qu'en effet ça leur donnait de l'espoir, je me disais : 'Bon ok, c'est dur à côté mais t'as un semblant de mission, tu fais ça'."

C'est un autre type de témoignage qu'elle a livré au mois de juillet. Dans son ouvrage Se réconcilier avec soi, Charlotte Valandrey évoque son histoire de coeur avec un homme marié aux tendances alcooliques. Un récit, lui aussi, inspiré par sa propre expérience...