Charlotte Valandrey en attente de sa deuxième greffe de coeur : enfin une bonne nouvelle !

Charlotte Valandrey n'en est pas à sa première épreuve difficile. Dès l'adolescence, l'actrice a rencontré des problèmes de santé. En 1986, à l'âge de 18 ans, elle a en effet été déclarée séropositive sans que cela ne l'empêche toutefois de tomber enceinte de sa fille Tara (22 ans) des années plus tard. En 2002, Charlotte Valandrey inquiète en étant victime de deux infarctus. C'est alors qu'elle doit subir sa première greffe du coeur en urgence.

En conséquence, elle a été obligée de commencer à prendre plusieurs traitements à vie. "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelques temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus", reconnaissait-elle pour le magazine Gala, avouant rêver de ne plus devoir prendre ses médicaments, ne serait-ce que pendant une semaine. "Mais je sais que ce n'est pas possible", regrettait-elle.