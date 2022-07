Mort de Charlotte Valandrey : révélations sur les causes de son décès et sur ses obsèques

C'est une terrible nouvelle qui vient de frapper le monde de la télévision. Charlotte Valandrey est morte ce 13 juillet 2022 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La comédienne, jusqu'ici âgée de 53 ans, était confrontée à des problèmes de santé depuis son adolescence.

Elle avait tout d'abord été diagnostiquée séropositive à l'âge de 17 ans. Fragilisée par son traitement contre le VIH, l'actrice dans la série Demain nous appartient a été victime de deux infarctus. En 2003, elle subissait sa première greffe du coeur. "Bien plus que le VIH, dont je n'ai jamais directement souffert, la greffe cardiaque a marqué mon corps et bouleversé ma vie", avait-elle notamment écrit en 2011 dans son livre De coeur inconnu.

En mars dernier, elle expliquait avoir de plus en plus de difficultés à avaler ses cachets. "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelques temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus", avait-elle ainsi déclaré dans les colonnes Gala en mars dernier.

"Je ne l'oublierai jamais"

Encore plus récemment, au mois de juin dernier, elle annonçait sur ses réseaux sociaux qu'elle était de nouveau hospitalisée dans l'attente d'un nouveau coeur. "Mon coeur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon troisième coeur", avait-elle indiqué sur son compte Instagram, avant de donner des nouvelles de son opération quelques jours plus tard. "C'est merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendu. Je ne l'oublierai jamais", avait-elle expliqué.

Mais cette énième opération aura finalement eu raison de l'actrice. Sur le compte Instagram officiel de l'actrice, on apprend qu'elle ce "troisième coeur n'a pas survécu". Depuis l'opération, elle était plongée dans un coma artificiel pour échapper à la douleur et aux complications. "Il y a quelques jours, elle en brièvement sortie pour exprimer son épuisement et le voeu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée", peut-on lire.

Elle laisse derrière ses proches dont son père Jean-Pierre, sa fille tara - née de sa relation avec Arthur Lecaisne - ainsi que son vieil ami et agent Dominique Besnehard, qui aura été présent pour elle jusqu'au bout. Elle sera inhumée dans l'intimité à Pléneuf-Val André (Commune des Côtes d'Armor qui avait été sa source d'inspiration pour trouver son nom d'artiste), "non loin de la plage immense des vacances de son enfance", rapporte l'AFP.