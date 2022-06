Charlotte Valandrey : Qui est Arthur Lecaisne, le père de sa fille Tara dont elle a divorcé ?

Charlotte Valandrey n'a jamais attendu aussi impatiemment une opération. Le 8 juin dernier, elle prenait la parole sur les réseaux sociaux pour indiquer qu'elle se trouvait depuis un mois en soins intensifs : "Mon coeur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon 3ème coeur. Il peut arriver à tout moment" révélait-elle. Heureusement, la comédienne de 53 ans n'a pas attendu trop longtemps avant qu'un greffon ne soit disponible. En attendant d'être opérée, Charlotte Valandrey est bien entourée, par ses amis et par sa fille, Tara, qui n'aurait jamais vu le jour sans un certain Arthur Lecaisne.

En 1999, celle qui fut révélée dans Rouge Baiser de Véra Belmont est tombée amoureuse d'Arthur. Le coup de foudre fut immédiat, à tel point que quelques mois après leur rencontre, les deux tourtereaux ont décidé de se marier. Ce n'est d'ailleurs pas grâce à la comédie que le couple s'est rencontré. Arthur Lecaisne évolue dans un autre domaine, celui de la cuisine et pas uniquement dans les techniques et les réalisations.

Auteur de plusieurs ouvrages, Arthur Lecaisne s'intéresse à la cuisinologie, "une cellule de veille scientifique et technique pour l'univers de la restauration" comme elle est décrite sur son site : "Parce que la science et la compréhension de ce qui se passe dans les aliments et les casseroles fait d'immenses progrès chaque jour, parce que les chefs n'ont pas le temps ni les moyens de se tenir informés des dernières recherches et découvertes scientifiques en France et à l'étranger, Cuisinologie est là pour leur communiquer ces nouvelles informations afin qu'ils puissent élargir leurs compétences et étendre leur champ d'action."