Chester Bennington : Son ex-femme touchera 50% des royalties de Linkin Park

Une victoire magistrale. Samantha Bennington, ex-femme du chanteur Chester Bennington disparu en 2017, vient de se voir accorder 50% des royalties provenant des revenus engendrés par le groupe Linkin Park. D'après les informations de TMZ.com, datées du 19 décembre 2019, un tribunal américain vient d'accorder ces droits à son ancienne épouse.

Samantha Bennington, qui a été mariée à Chester Bennington de 1996 à 2005, avait fait une demande de parts sur royalties et une demande pour percevoir une pension alimentaire. Si cette dernière a été rejetée en juin dernier, la cour a été plus clémente concernant les royalties. En effet, Samantha percevra une part du merchandising (qui est vendu hors tournée), des droits publicitaires et une partie des masters.

Bien que Samantha et Chester Bennington aient accueilli un fils lorsqu'ils étaient ensemble, Draven Sebastian (né le 19 avril 2002), la succession ne fait pas état d'une quelconque pension alimentaire. L'exécutrice de la succession du chanteur étant sa veuve, Talinda, il semble que les deux femmes soient parvenues à se mettre d'accord.

Pour rappel, mythique leader du groupe Linkin Park s'était donné la mort par pendaison le 20 juillet 2017. Il avait 41 ans. Souffrant d'anxiété et de crises d'angoisse, il avait longtemps été atteint de dépression. Il laissait derrière lui six enfants : Jaime (né en 1996) et Isaiah (né en 1997), dont la mère est son amour de jeunesse Elka Brand, Draven (né en 2002), issu de son premier mariage avec Samantha Olit, puis Tyler (né en 2006) et les jumelles Lily et Lila (nées en 2011), issues de son second mariage avec Talinda, sa veuve.