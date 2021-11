Chimène Badi "froide et hautaine" : une autre chanteuse la dézingue

Myriam Abel, ancienne candidate et grande gagnante de Nouvelle Star en 2005 n'y est pas allée de main morte, lorsqu'elle a évoqué Chimène Badi. Invitée dans l'émission de Jordan de Luxe, L'Instant de Luxe ce mardi 9 novembre, la chanteuse a fait des révélations sur l'interprète de Je viens du Sud qui vont certainement hérisser les poils de ses fans. Interrogée sur ce qui l'a déçue dans son métier d'artiste, la jeune maman de 40 ans, qui est habituée à donner son avis, a répondu du tac au tac : Chimène Badi !

"Je l'avais croisée sur un plateau télé. Je me rappelle, j'enregistrais le Symphonique Show. A l'époque, on pouvait rester une journée entière pour les enregistrements. C'est très long, ce n'est pas du direct. Il y a des répétitions... Et elle a débarqué à la dernière minute, a exigé d'enregistrer tout de suite parce qu'elle n'avait pas le temps", a raconté la jolie blonde, qui n'a pas du tout aimé ce comportement de diva.

Avant de poursuivre : "Moi, ce que j'ai vu en dehors de la scène, c'est quelqu'un de très froid. J'avais fait un plateau aux arènes de Nîmes avec elle, des enfants lui demandaient des autographes, elle disait : 'non, je n'ai pas le temps !'". Pour Myriam Abel, qui explique qu'elle aimait ce que dégageait à l'écran et sur scène sa collègue, Chimène Badi aurait tout simplement pris "le melon".

L'interprète de Donne n'a pas mâché ses mots. "Elle est très froide, très hautaine. Elle m'a beaucoup déçue... Je dis ce que j'ai vécu. J'ai fait beaucoup de plateaux à une époque, je n'en fait plus désormais, j'étais très observatrice. Je croisais des artistes de mon enfance... Quand on croise les gens, c'est que du fake !", a lancé celle qui a participé à plusieurs émissions de télé-réalité dont Les Anges 3 et 4 et Les Vacances des Anges en 2015.