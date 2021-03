Chloé (Top Chef 2021) lesbienne, mariée et maman : "Cela a un côté militant..."

Parmi les quinze candidats de Top Chef 2021, seulement quatre femmes. Et parmi elles, Chloé Charles. La jeune cheffe de 33 ans est indépendante. Un statut pas évident en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19... Mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses proches, et notamment de sa femme Gaëlle et leur petite fille Olga, née en décembre 2020. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs ce mercredi 3 mars 2021, Chloé Charles évoque sa vie de couple pour la première fois.

Pour elle, il y a eu un avant et un après diffusion du premier épisode de Top Chef. "Je passe d'un coup d'une personne lambda à quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue ! Je suis mise sur un espèce de piédestal juste parce que je suis passée à la télé. Il y a aussi les articles dans les journaux, des gens s'intéressent à ma vie de couple comme si c'était passionnant, lâche-t-elle. Bien sûr, j'ai mis des choses sur Instagram donc elles sont rendues publiques. Mais les gens s'en foutent de ma vie et quand j'ai rencontré Gaëlle !"

Chloé Charles (Top Chef) : "Je suis venue parler cuisine, pas de ma vie amoureuse"

Publier des instants de sa vie de couple, Chloé Charles en est fière. "Cela a un côté militant d'exposer un couple homosexuel comme quelque chose de tout à fait banal", estime-t-elle. Si l'acolyte de Mohamed et Sarah dans la brigade d'Hélène Darroze partage avec plaisir son amour pour sa femme sur les réseaux sociaux, pas question pour Gaëlle de passer devant les caméras de M6. "On a discuté sur le fait qu'elle ne voulait pas apparaître dans l'émission. À Top Chef, je suis venue faire de la cuisine, je suis pas venue montrer mon histoire avec Gaëlle. Ça, ça nous concerne toutes les deux, confie la cheffe. Qu'on affiche notre bonheur sur Instagram, que l'on fasse de temps en temps un clin d'oeil l'une à l'autre, c'est le jeu des réseaux sociaux. C'est aussi de la fierté car j'aime Gaëlle. Mais en faisant Top Chef, je suis vraiment venue pour parler de cuisine."

Et de conclure : "Le fait que je sois lesbienne n'est pas intéressant. On s'en fout ! Je ne vois pas le sujet, je suis venue parler de cuisine, pas de ma vie amoureuse. Chacun fait ce qu'il veut bien sûr, chacun affiche sa vie privée sur les réseaux sociaux s'il le souhaite." Un message clair !