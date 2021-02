Chloé (Top Chef 2021) mariée à sa belle Gaëlle : jolies photos du couple et de leur bébé

Parmi les quinze candidats qui tentent leur chance dans la douzième saison de Top Chef sur M6, Chloé Charles a un profil atypique. En effet, la jeune chef de 33 ans s'est lancée comme indépendante il y a déjà trois ans de cela. Loin des cuisines des palaces où évoluent ses camarades, elle peut compter sur le soutien de ses proches, notamment de sa moitié. Car oui, Chloé Charles n'est pas un coeur à prendre. Elle est en couple avec sa douce Gaëlle. Les amoureuses sont même mariées... et mamans ! Que d'heureuses nouvelles partagées sur les réseaux sociaux.

Déjà bientôt deux ans que le couple s'est dit "oui". "Et puis, un jour, ce jour qui paraissait si lointain arrive, et @gaellebardout est devenue mon épouse que j'aime tant. 2 Mai 2019. Et maintenant, que la fête commence, et pour la vie !", écrit Chloé Charles en légende d'une superbe photo d'elle et sa compagne à la mairie du 20e arrondissement de Paris lors de la célébration de leur mariage.