Chris Daughtry "dévasté" : Sa fille et sa mère sont mortes à quelques jours d'intervalles

Le 12 novembre 2021, le corps sans vie d'Hannah a été retrouvé dans sa propriété de Nashville par les autorités. Sous le choc, Chris Daughtry a souhaité rendre hommage à la fille de sa femme, Deanna Robertson. "Je suis encore en train d'analyser les dernières 24 heures. Je suis absolument dévasté et j'ai le coeur brisé" écrit-il en légende d'un portrait de la jeune femme décédée à seulement 25 ans.

Bouleversé, l'ancien finaliste de l'émission American Idol confie vivre une période particulièrement difficile puisqu'il vient également de perdre sa maman : "J'ai très récemment perdu ma mère à cause d'un cancer, mais j'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir et je l'ai fait en privé." Désemparé, le chanteur regrette de ne pas avoir pu dire au revoir à Hannah. "Nous n'avons jamais pu dire au revoir à notre précieuse Hannah et c'est un autre coup dur pour notre famille." indique-t-il avec tristesse.

Très reconnaissant du soutien de ses abonnés, il poursuit : "Merci à tous pour vos mots gentils et vos condoléances. Ils sont vraiment ressentis et appréciés. Je prends maintenant le temps d'être présent avec ma famille alors que nous essayons de guérir de cette perte dévastatrice." avant d'adresser de derniers mots d'amour à sa regrettée belle-fille : "Hannah, je t'aime. Tu me manques. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. Cela fait si mal."