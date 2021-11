Chris Daughtry : Sa belle-fille de 25 ans retrouvée morte dans sa maison, une enquête en cours

En couple depuis les années 2000, Chris Daughtry et Deanna sont parents de jumeaux : Adalynn Rose et Noah James (10 ans). Très populaire aux États-Unis, l'ancien finaliste de l'émission American Idol avait sorti son tout premier album en novembre 2006. Par la suite, il a été nominé pour quatre Grammys. Récemment, Chris a sorti son sixième album baptisé The Dearly Beloved.

Il venait d'entamer une tournée américaine il y a quelques semaines, le 3 novembre 2021. Un projet gigantesque pour le chanteur qui devait se produire au Ryman Auditorium de Nashville, à Rhode Island, à Portland, dans le Maine mais aussi à New York et Syracuse. Chris Daughtry devait donner un concert à Atlantic City dans le New Jersey le jour de la mort d'Hannah.