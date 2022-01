Chris Evert malade : L'ex-star du tennis révèle qu'elle souffre d'un cancer

L'actualité dans le monde du tennis est loin d'être joyeuse ces derniers temps... Alors que l'Open d'Australie vient d'être le théâtre de l'une des affaires les plus médiatiques de ces dernières semaines avec l'imbroglio entourant l'entrée de Novak Djokovic dans le pays, on vient tout juste d'apprendre une autre mauvaise nouvelle. Reconnue comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire de ce sport, Chris Evert vient d'annoncer qu'elle souffre d'un cancer. L'Américaine âgée de 67 ans a régné sans partage sur sa discipline entre les années 70 et 80, amassant pas moins de 18 titres du Grand Chelem, une performance impressionnante, avec notamment 7 victoires à Roland-Garros.

Je voulais annoncer qu'un cancer de l'ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi

C'est par le biais de son compte Twitter que la grande copine de Martina Navratilova a fait l'annonce de cette triste nouvelle à ses fans. "Je voulais annoncer qu'un cancer de l'ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi. Je me sens très chanceuse qu'il ait été repéré à temps et j'attends des résultats positifs de mon traitement chimiothérapique", écrit-elle sur un message partagé le 15 janvier dernier et qui a déjà reçu plus de 26 000 likes.

Une terrible nouvelle pour l'ancienne championne, qui a perdu son père il y a quelques années, mais qui semble néanmoins regarder le positif dans cette situation. Elle poursuit sa déclaration en indiquant que malgré cela, elle continuera de rester active. "Merci de respecter mon besoin de me concentrer sur ma santé et mon traitement. Vous me verrez apparaître depuis chez moi à certains moments pendant la couverture de l'Open d'Australie par ESPN", conclut-elle.

Sa soeur décédée de la même maladie

Par la suite, l'ex-star des courts à la retraite a donné plus d'informations sur son cancer sur le site d'ESPN, précisant qu'il avait été détecté lors d'une hystérectomie préventive début décembre. Elle a d'ailleurs débuté la semaine dernière la première de ses six séances de chimiothérapie. De plus, sa soeur, Jeanne Evert Dubin, est décédée en février 2020 d'un cancer des ovaires. "Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration. Elle va m'aider à surmonter cette épreuve", assure-t-elle.