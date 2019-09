Chris Noth (Sex and the City) bientôt papa pour la seconde fois à 64 ans

À 64 ans, Chris Noth s'apprête à replonger dans les biberons, les couches et les nuits blanches. Le 19 septembre 2019, l'inoubliable Mr Big dans Sex and the City a dévoilé une photo de sa compagne Tara Wilson, enceinte, sur son compte Instagram. Sur cette belle photo, la comédienne canadienne de 37 ans pose sa main sur son baby bump, en faisant un large sourire à la caméra.

Ce n'est pas une mais deux grandes nouvelles que Chris Noth a annoncé à ses fans, puisque l'acteur a dévoilé accueillir bientôt un petit garçon. "Orion va avoir un frère ! Je devrais vraiment me remettre en forme", a indiqué l'acteur en légende de sa photo. Sarah Jessica Parker, son ancienne partenaire à l'écran, a tenu à féliciter le couple. "Oh. Mon. Dieu. Je suis si heureuse pour vous deux !", a-t-elle commenté. "Énoooormes félicitations", a écrit Gilles Marini, également acteur de Sex and the City.