Chris Tavarez : Arrêté pour avoir tabassé sa petite amie

L'acteur de 27 ans Chris Tavarez a été arrêté pour violences domestiques à Hollywood. D'après le site américain TMZ, Chris et sa petite amie se trouvaient dans une maison d'Hollywood quand une dispute a éclaté.

L'échange est rapidement devenu musclé. Une source confirme que Chris a poussé la jeune femme et que cette dernière s'est cogné la tête. Quand la police est arrivée sur les lieux, Chris s'était barricadé. La victime, dont les traces sur le corps étaient visibles selon la police, a refusé une prise en charge médicale.

Elle a pourtant été amenée à l'hôpital et sa famille a déclaré qu'elle souffrait d'une commotion cérébrale. Deux jours plus tard, la police a arrêté Chris Tavarez et l'a inculpé pour violences domestiques. Il a été relâché contre le versement d'une caution de 100 000 dollars.