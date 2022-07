Christian Quesada accusé de pédopornographie : son stratagème pour piéger une jeune fille

Le 27 mars 2019, la vie du célèbre gagnant du jeu télévisé de TF1 Les Douze Coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann bascule une deuxième fois. Après le tourbillon du succès qui le fait passer de la précarité à la gloire, Christian Quesada est mis en examen puis placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête commencée à la fin de l'année 2017 à la suite d'une plainte d'une mineure. Les autorités font des investigations sur son matériel personnel et découvrent dans ses disques durs de nombreuses images pédopornographiques. Un an plus tard, il est condamné à trois ans de prison ferme ainsi qu'à cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une inscription au fichier des délinquants sexuels. Il a été libéré en mars 2021 et mènerait une vie très discrète dans le sud de la France, méconnaissable. RMC Story revient sur la face cachée de cette personnalité si populaire par le passé.

En parallèle de sa passion pour les jeux télévisés, Christian Quesada était un prédateur sexuel, approchant des jeunes filles. Le documentaire Des studios télé à la prison, que s'est-il vraiment passé ? s'était attaché à comprendre cette descente aux enfers de l'homme populaire. Il faut remonter en 2017, quand Clarisse (17 ans) porte plainte au commissariat pour un "horrible stratagème à caractère sexuel". Elle dit avoir été piégée par une certaine Justine Ferrand, rencontrée sur Facebook.

Justine se présente en premier lieu comme une amie avec qui Clarisse, jeune fille vulnérable atteinte d'autisme asperger, va converser, comme toute adolescente du même âge. Petit à petit, les questions de Justine portent sur le physique et elle lui demande des photos en lui en envoyant des images dénudées d'elle. Dans un premier temps, Clarisse résiste aux exigences de sa "copine" et finit par céder. Un autre cap est franchi quand la pseudo-jeune fille lui parle de relations tarifées qu'elle propose à des hommes, affirmant qu'il s'agit seulement de se dénuder devant eux : "Tu pourrais te faire de la thune avec des mecs qui aiment ça." Après des heures d'argumentation, un rendez-vous est fixé dans un hôtel.

Clarisse s'y rend, mais fait demi-tour, prise de peur. Elle prévient ses parents avec qui elle porte plainte. Une enquête débute et l'adresse mail de "Justine" permet de remonter à Christian Quesada, père de deux garçons et grand gagnant de jeux télévisés. Il utilisait ainsi des pseudo féminins pour appâter ses proies... C'est le début de la fin pour l'homme aux 809 392 euros de gains.