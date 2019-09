Christina Aguilera : Ses confidences surprenantes sur la maternité

Ces dernières années, Christina Aguilera a mis la pédale douce côté musique afin de donner la priorité à sa vie de mère. La star de 38 ans, maman de deux enfants, a beau tout faire pour organiser sa carrière en fonction d'eux, elle a révélé qu'ils n'étaient pourtant pas spécialement prévus au programme !

Interrogée par Haute Living, l'interprète de Dirrty a évoqué sa vie de maman, elle qui a donné naissance à Max Liron Bratman en 2008 (de sa précédente histoire Jordan Bratman), puis à la petite Summer Rain Rutler en 2014 (de son histoire actuelle avec Matthew Rutler). "Je pense toujours à mes enfants en premier. J'ai pris la décision pendant une certaine période de ne pas monter sur scène, car je pensais que c'était la chose à faire pour leur offrir la vie la plus stable possible. Même quand j'ai accepté de faire The Voice, ce n'était pas quelque chose que je souhaitais, mais cela me permettait de rester à Los Angeles et de me concentrer sur eux", a-t-elle confié.

L'an dernier, Christina Aguilera a toutefois sorti un nouveau disque intitulé Liberation – le premier en six ans – et elle est repartie sur les routes. Cette année, elle a aussi une petite résidence à Las Vegas avec le spectacle The Xperience sur la scène du Zappos Theater du Planet Hollywood Resort & Casino. "À un moment, maman doit bien retourner au boulot. Je souffrais intérieurement, car je ne me produisais pas, je ne faisais plus ce que j'aimais alors on a arrangé les choses", a-t-elle ajouté.

Si elle est heureuse d'avoir eu deux enfants et de pouvoir continuer sa carrière dans la musique, Xtina a toutefois surpris en évoquant ses deux grossesses. "C'est drôle parce que même si j'ai eu des enfants, ce n'était pas quelque chose que j'avais nécessairement planifié ! Je suis très spontanée quand il est question de maternité. Si quelque chose dans l'univers doit se produire, alors cela se produira. Qui sait ce qu'il se passera dans le futur ? Mais, pour l'instant, je ne prévois pas d'avoir d'autres enfants", a-t-elle conclu.