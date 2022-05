AmfAR 2022 : Christina Aguilera, avec son amoureux, affiche un décolleté gonflé

La 28ème édition du grand gala de charité de l'AmfAR (American Foundation for AIDS Research) fait son grand retour le 26 mai 2022. Organisé dans le très prestigieux Hotel du Cap-Eden-Roc à Antibes, trois stars internationales sont invitées pour faire le show : Christina Aguilera, Ricky Martin et Charli XCX.

Devenue coach de l'émission The Voice en 2011, c'est la seconde fois que l'interprète du titre Hurt se rend à l'AmfAR (elle était déjà invitée à cette soirée donnée en faveur de la lutte contre le sida en 2019). Très engagée dans diverses associations humanitaires, elle a déjà contribué à collecter plus de 150 millions de dollars pour le Programme alimentaire mondial et d'autres organismes de lutte contre la faim. Un beau record ! Pour cet événement, la star de la musique a affiché une tenue au décolleté gonflé et est venue accompagnée de son amoureux Matt Rutler. Il est le père de son deuxième enfant, Summer, 7 ans et demi. Elle est également maman de Max (14 ans), né de son mariage passé avec Jordan Bratman.

Ricky Martin (fondateur de la Fondation Ricky Martin, une organisation qui défend le bien-être des enfants du monde entier dans des domaines essentiels tels que la justice sociale, l'éducation et la santé) est également présent pour admirer le défilé de cette année organisé par Carine Roitfeld, rédactrice de mode française et sympathisante de l'amfAR, connue pour son travail en tant qu'ancienne rédactrice en chef de Vogue France. Le quinquagénaire au physique inchangé et impeccable dans son smoking noir a posé devant les objectifs en compagnie de son mari Jwan Yosef, un artiste suédois d'origine syrienne.