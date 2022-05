Diaporama : AmfAR 2022 : Christina Aguilera, avec son amoureux, affiche un décolleté gonflé

13 / 20

Christina Aguilera - Photocall du gala de l’AmFar 2022 à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes le 26 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Celebs attending amfAR Gala Cannes 2022 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 26, 2022 in Cap d'Antibes, France