Christina Aguilera : Adorable instant avec sa petite fille de 5 ans, Summer

Le monde merveilleux de Disney, c'est une affaire de famille. D'autant plus quand on s'appelle Christina Aguilera est que l'on a, entre autres, participé au succès de Mulan en 1998. Si, en France, c'est Valérie Karsenti – Scènes de ménages – qui campait la jeune guerrière, dans la version originale, il était possible d'entendre chanter l'interprète de Genie in a Bottle en fin de générique. À l'image de Selena Gomez qui a chanté Cruella Devil ou de Phil Collins qui donnait de la voix dans la bande originale de Tarzan, Christina Aguilera s'était attaquée au cultissime titre Reflection. Un petit détail de sa discographie qu'elle vient de partager avec sa fille.

Elle n'était encore qu'une jeune adolescente à l'époque où le single est sorti dans les bacs. À désormais 39 ans, Christina Aguilera passe le flambeau à ses enfants : Max Liron – 12 ans – fruit de ses amours avec Jordan Bratman et Summer Rain – 5 ans – qu'elle a eue avec Matthew Rutler. Le 30 janvier 2020, c'est donc en famille que la chanteuse s'est rendue au parc Disneyland pour faire les présentations entre sa petite fille et une jeune femme déguisée en Mulan. "Vingt ans plus tard, écrit-elle sur Instagram. Ce film et sa musique sont toujours aussi spéciaux pour nous."