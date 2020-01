Valérie Karsenti : Le jour où Pef a voulu lui "péter la gueule"

Du 22 janvier au 8 mars 2020, Valérie Karsenti et Pierre-François Martin Laval sont à l'affiche de la nouvelle version de la pièce Le Système Ribadier de Feydeau et signée Ladislas Chollat. A cette occasion, la paire comique était invitée à défendre la pièce dans l'émission Je t'aime etc. sur France 2 lundi 20 janvier. Et comme à l'accoutumée, l'animatrice Daphné Bürki aime révéler quelques dossiers au sujet de ses convives. Cette fois, c'est la comédienne de Scènes de ménages qui en a fait les frais.

Dans une courte vidéo où son mari dans la série humoristique de M6, Frédéric Bouraly, intervient, on apprend que Valérie Karsenti est quelque peu hypocondriaque. "Elle prend beaucoup d'herbes. Elle prend de tout, pour tout, même des maladies qu'elle n'a pas et qu'elle aura peut-être plus tard mais qu'elle n'a pas pour l'instant" assure-t-il. Et il est vrai que la jolie brune de 51 ans se trimbale toujours "avec des petites herbes" comme elle le confie.

Ainsi, elle avoue désormais initier ses amis à sa passion et "adore les soigner", quitte à en faire un peu trop. C'est d'ailleurs ce qu'il semble être arrivé lors des répétitions au théâtre avec celui que l'on surnomme Pef. "J'ai eu une maladie atroce qui est répandue sur la moitié des Français, la gastro" explique-t-il tout d'abord. Au plus mal, il raconte ensuite avoir été "obligé de répéter parce que la première approchait" et qu'il se "roulait par terre" pour assurer le job. C'est à ce moment là que Valérie Karsenti faisait tout pour le convaincre de suivre ses conseils au point de sérieusement l'agacer. "Et elle était là 'tu vas me prendre du thym'. J'avais envie de lui péter la gueule ! J'étais en train de crever" lâche-t-il provoquant ainsi le rire autour de lui. Une séquence très drôle à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.