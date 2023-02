Christina Applegate atteinte d'une sclérose en plaques, avec une canne aux SAG Awards : "C'est probablement ma dernière..."

La maladie ne l'aura pas empêchée de se rendre à la cérémonie des SAG Awards, le dimanche 26 février 2023. Atteinte d'une sclérose en plaques, Christina Applegate est arrivée au Fairmont Century Plaza de Los Angeles, au bras de sa fille, en se déplaçant à l'aide d'une canne. Sur cet accessoire, on pouvait lire l'inscription "Fuck you SEP", un message directement adressé à la maladie qui la ronge depuis l'année 2021.

Christina Applegate a traversé le tapis rouge en compagnie de Sadie Grace LeNoble, sa fille de 12 ans, avec fierté. Quelques jours auparavant, en annonçant sa venue, la comédienne n'était pas si positive. "C'est probablement ma dernière remise de prix en tant d'actrice, donc c'est important pour moi", déclarait-elle au Los Angeles Times au début du mois de février 2023. Si elle était venue assister aux SAG Awards, c'est parce qu'elle était nommée dans la catégorie "Meilleure actrice de comédie télévisée" pour son rôle dans la série Dead to me. C'est Jean Smart qui a finalement reçu cette récompense.

Je n'en ai pas la force

Grande amie de Selma Blair, également atteinte de sclérose en plaques - elles ont joué ensemble dans le film Allumeuses ! en 2002 -, elle souhaite aujourd'hui mettre sa carrière d'actrice entre parenthèse. "En ce moment, je ne pourrais pas imaginer me lever à 5 heures du matin et passer 12 à 14 heures sur un plateau de tournage, avouait-elle dans l'interview donnée au Los Angeles Times. Je n'en ai pas la force". Le tournage de la saison 3 de Dead to me avait d'ailleurs été interrompu en raison de son état de santé, et la comédienne a encore du mal à voir ces images - à cause, notamment, des 20 kilos qu'elle a pris suite à son traitement. Pour autant, l'heure de la retraite n'a pas sonné.

Si on la voit moins devant les caméras, et qu'elle se fera peut-être plus rares lors des cérémonies de récompense, Christina Applegate est bien décidée à continuer de travailler, notamment pour Sadie Grace LeNoble, fruit de ses amours avec le musicien Martyn LeNoble, son compagnon depuis 2008. "Je ferai une tonne de voix off pour gagner un peu d'argent et m'assurer que ma fille est nourrie et que nous sommes logées", promet-elle. On espère, néanmoins, avoir l'occasion de la revoir très prochainement. Qu'importe le contexte.