Christina Applegate atteinte d'une sclérose en plaques : soutenue par Selma Blair, elle aussi malade

Par la phrase "des gens qui ont également cette maladie", Christina Applegate faisait certainement allusion à Selma Blair. L'ex-héroïne du film Sex Intentions a appris qu'elle avait la sclérose en plaques en 2018. Depuis, elle permet à ses fans de suivre l'évolution de son traitement, allant jusqu'à raconter ses moments de douleur.

"Je me sens malade, c'est ce qu'il se passe. Il n'y a pas une once de glamour, bien sûr. Presque toutes mes nuits sont longues. Les muscles de mon visage et de mon cou subissent des spasmes ou bien sont si tendus que je ne parviens pas à trouver un moyen de m'étirer. Et ça fait trois heures que j'essaye. Je suis là, sur le sol, essayant de m'étirer, écrivait Selma sur Instagram en 2020. Ça ne m'achève pas. Je suis assez forte pour ne plus me laisser abattre par les douleurs quotidiennes. C'est une bonne nouvelle. Je suis tombée la semaine dernière dans la rue. Je ne me souviens pas que ça s'est passé, ni de la douleur, on me l'a juste raconté. J'ai la cheville foulée et ça me rend encore plus fragile. J'ai de la chance sur des millions d'aspects, je le sais. Mais je me sens toujours seule, vulnérable et effrayée du futur. Je ne suis pas en train de mourir plus que les autres, j'ai juste mal. J'ai l'impression que je m'effondre (...). C'est misérable et terrifiant de se sentir mal. Je suis désolée."

La sclérose en plaques a également provoqué chez Selma Blair une chute de cheveux. La comédienne y a remédié en se les rasant complètement, et porte désormais des perruques.