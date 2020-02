Selma Blair malade : "Pliée en deux", victime de "spasmes", elle se confie

Depuis qu'elle sait qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, Selma Blair connaît des hauts et des bas. En août 2018, elle annonçait la triste nouvelle sur Instagram et, depuis, il n'est pas rare de voir l'actrice de 47 ans avec une canne pour l'aider à se déplacer. Elle avait d'ailleurs fait un grand effet sur le tapis rouge à la soirée post-Oscars de Vanity Fair, en février 2019.

Mardi 11 février 2020, l'actrice de Sexe Intentions s'est confiée dans un long message sur Instagram. Elle parle de ses difficultés actuelles et les douleurs que lui procurent la maladie. "Je me sens malade, c'est ce qu'il se passe. Il n'y a pas une once de glamour, bien sûr. Presque toutes mes nuits sont longues. Les muscles de mon visage et de mon cou subissent des spasmes ou bien sont si tendus que je ne parviens pas à trouver un moyen de m'étirer. Et ça fait trois heures que j'essaye. Je suis là, sur le sol, essayant de m'étirer", commence Selma Blair qui endure d'autres petits pépins de santé. Elle confie que son fils Arthur lui a refilé une grippe intestinale et que maintenant, elle est "encore plus pliée en deux".

Mais il en faudra plus pour que Selma Blair flanche. "Ça ne m'achève pas. Je suis assez forte pour ne plus me laisser abattre par les douleurs quotidiennes. C'est une bonne nouvelle", assure-t-elle même si une récente chute, à cause de sa maladie, l'a encore un peu plus affaiblie. "Je suis tombée la semaine dernière dans la rue. Je ne me souviens pas que ça s'est passé, ni de la douleur, on me l'a juste raconté. J'ai la cheville foulée et ça me rend encore plus fragile."

La fin du message est un crève-coeur pour l'ancienne star d'Hollywood qui a enchaîné les rôles à succès à la fin des années 90. "J'ai de la chance sur des millions d'aspects, je le sais. Mais je me sens toujours seule, vulnérable et effrayée du futur. Je ne suis pas en train de mourir plus que les autres, j'ai juste mal. J'ai l'impression que je m'effondre (...). C'est misérable et terrifiant de se sentir mal. Je suis désolée." L'actrice apparaît aux "premières heures du matin" cheveux courts et gris.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, qui touche le système nerveux et entraîne des engourdissements des membres, des troubles de la vision et des difficultés à bouger.