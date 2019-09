Selma Blair chauve : première apparition depuis qu'elle s'est rasée le crâne

Selma Blair est décidément une source de force et d'énergie inépuisable. Depuis qu'elle a dévoilé au monde la maladie dont elle souffrait, elle se fait l'étendard de la bonne humeur perpétuelle malgré sa lutte contre la sclérose en plaques. Dans son combat, la comédienne a dû dire au revoir à ses cheveux à cause de la chimiothérapie et a arboré ce nouveau crâne nu dans les rues de Studio City.

Le 28 août 2019, elle a effectivement été aperçue en pleine promenade, accompagnée de son compagnon David Lyons et de leur chien à Los Angeles. Un look qui, s'il camoufle une dramatique vérité, ne gâche en rien la beauté de l'actrice de 47 ans. Go Selma !

L'héroïne de la saga Hellboy a progressivement vu sa santé se détériorer. Mais plutôt que de s'écarter du paysage médiatique, Selma Blair a décidé d'assumer et de s'imposer en exemple de bravoure. Le 24 février 2019, elle avait choisi le tapis rouge de la soirée post-Oscars Vanity Fair pour prendre la pose dans une somptueuse robe Ralph & Russo multicolore... agrémentée d'une cape et d'une canne noire, ne laissant plus de place au doute quant à sa condition. Un moment fort qu'elle a choisi de répéter au mois de mai suivant, la main dans la main de son fils Arthur - 8 ans - à l'hôtel Beverly Hilton.

Sclérose en plaques : de quoi souffre réellement Selma Blair ?

Les symptômes de son mal sont très variés et diffèrent d'une personne à l'autre. Insomnies, callosités, immunodépression, troubles de la vue sont désormais son lot quotidien et aléatoire. "Quand j'ai appris que je souffrais de sclérose en plaques, je n'avais aucune idée de ce que c'était, ni de la manière dont ça allait m'affecter, racontait-elle la voix tremblante sur ABC News. Ma manière de parler, comme vous pouvez l'entendre, est affectée par une dysphonie spasmodique. C'est intéressant d'être là pour montrer mon cas en particulier, et ça pourrait être bien différent d'ici un an... au mieux. On appelle ça une maladie 'flocon de neige', parce que, comme une empreinte digitale, c'est différent pour tout le monde."