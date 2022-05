"C'était comme une révélation" : Selma Blair raconte sa première cuite... à 7 ans !

Il y a tout un tas de domaines où il ne fait pas bon d'être précoce, l'alcoolisme en fait partie et c'est la pauvre Selma Blair qui l'a expérimenté. Alors que la comédienne de 49 ans publie actuellement ses mémoires, elle est revenue sur cette douloureuse période de sa vie et notamment sa première cuite à 7 ans !

"Je ne sais pas si j'aurais survécu à l'enfance sans l'alcoolisme", a déclaré sans filtre la maman d'Arthur à People. "C'est pourquoi tant de gens ont un problème avec l'alcool. C'est tellement un énorme réconfort, un énorme soulagement au début. Peut-être même les premières années pour moi parce que j'ai commencé très jeune avec ça et ça m'a réconforté dans beaucoup de moments d'adaptation."

Selma s'est aussi souvenue de sa découverte de l'alcool, à un âge extrêmement bas. "La première fois que je me suis saoulée c'était comme une révélation. J'ai toujours adoré la période de Pâques. Et je prenais des petites gorgées de Manischewitz (un vin) et au fur et à mesure je me sentais me remplir d'une lumière et sentir la chaleur de Dieu. Mais l'année où j'avais 7 ans et que personne ne faisait attention à ma consommation, je me suis rendu compte que la sensation que je ressentais n'était pas Dieu mais les effets de l'alcool. J'ai pensé 'bien c'est une énorme déception, mais si je peux trouver la chaleur de Dieu dans cette bouteille alors autant me servir'. J'ai été tellement bourrée ce soir-là, qu'on m'a mise dans le lit de ma soeur Katie. Et le matin, je ne me souvenais plus comment j'étais arrivée là."

La comédienne a ensuite expliqué qu'elle avait régulièrement consommé de l'alcool dans les années qui suivirent sans jamais être ivre. Simplement pour trouver du réconfort dans quelques gorgées. Ce n'est qu'à sa vingtaine qu'elle sombre violemment dans un alcoolisme dur. Une période de descente aux enfers où l'actrice explique avoir été violée lors d'un spring break, tellement ivre qu'elle était incapable de dire à son agresseur d'arrêter. Un type de situation auquel elle a été confrontée plusieurs fois. "J'ai été violée plusieurs fois parce que j'étais incapable de dire 's'il vous plait, arrêtez'", a expliqué Selma à nos confrères. Des paroles qui font froid dans le dos.

Désormais sobre (depuis 6 ans), Selma fait, aujourd'hui, face à la maladie de la sclérose en plaques. Une maladie auto-immune grave qui a bouleversé la vie de la comédienne. Son livre Mean Baby est le récit de toutes ses épreuves.