Selma Blair atteinte de sclérose en plaques : nouvelles inattendues de son état de santé !

Elle est sur la voie de la guérison ! Selma Blair, qui souffre de sclérose en plaques depuis 2018, a annoncé avec le sourire qu'elle était en rémission le lundi 16 août 2021 lors de son passage virtuel dans l'émission Television Critics Association. La comédienne de 49 ans souhaitait intervenir pour faire la promotion du documentaire Introducing Selma Blair, dans lequel elle évoque son rude combat contre la maladie auto-immune, quand elle a glissé une très bonne nouvelle, par surprise, à ses auditeurs.

"Mon pronostic est excellent, a-t-elle assuré. Le traitement par cellules souches m'a sauvée. Ca a pris bien un an avant que les inflammations et les lésions s'apaisent." Si elle est en voie de guérison, Selma Blair a souhaité jouer la sécurité. C'est pourquoi elle a attendu ces douze mois avant d'évoquer les améliorations très progressives de son état. "J'étais réticente à l'idée d'en parler parce que j'avais besoin de me sentir mieux, d'être réparée, a poursuivi l'actrice. J'avais accumulé tout un tas de bagages dans ma tête que j'avais besoin de trier ou d'accepter. Et j'ai eu besoin de temps pour l'accepter. Je me suis sentie mal et incomprise pendant un long moment."