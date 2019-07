Selma Blair et la sclérose en plaques : le crâne rasé, elle fête une étape clef

C'est toujours avec sincérité que Selma Blair partage son quotidien avec la maladie. Ce 25 juillet 2019 sur Instagram, l'actrice américaine de 47 ans a partagé une nouvelle photo pour célébrer la fin d'une étape importante dans son traitement contre la sclérose en plaques.

Appuyée sur son vélo Alinker, un léger sourire aux lèvres, la star de Sexe Intentions a dévoilé son crâne rasé : "Aujourd'hui est un grand jour. Je suis libérée des soins prodigués par une incroyable équipe d'infirmières et de techniciens, et d'un médecin visionnaire qui croit autant que moi en ma guérison, a notamment témoigné la comédienne. Ça a été un processus. Et ça va continuer à en être un. Je suis immunodéprimée pour au moins trois mois. Donc pas de bisous s'il vous plaît (...). Je vois les choses beaucoup plus clairement maintenant. Et je suis excitée de partager cette aventure quand je serai prête. Pour le moment, je dois me rétablir."