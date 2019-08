Christina Milian enceinte de M.Pokora : Son baby bump prend forme !

Seconde sortie depuis l'annonce officielle de sa grossesse pour Christina Milian ! La future maman a été aperçue en train de faire quelques emplettes à Los Angeles. Après tout, la chérie de M. Pokora (33 ans) est une femme comme les autres. Habillée d'une robe moulante à rayures bleues, l'interprète de When You Look At Me apparaît rayonnante et tout sourire devant les photographes. En story sur son compte Instagram, la chanteuse américaine explique : "J'essaye de rester sexy mais je ne rentre plus dans aucun jean !" Petit désagrément de la grossesse certes, mais cette prise de poids n'enlève en tout cas rien au sex-appeal de la jeune femme de 37 ans. Bien au contraire, elle semble plus épanouie que jamais !

"Sortie prévue en 2020 ! Quelle bénédiction ! C'est parti, bébé"



Déjà lors de l'annonce officielle de sa grossesse le dimanche 28 juillet 2019, la maman de Violet (9 ans) semblait avoir été obligée de déboutonner son pantalon. En version noir et blanc (sur le compte de M.Pokora) ou en couleur (sur son compte), le couple désormais installé à Los Angeles semble très heureux et amoureux depuis leur rencontre en 2017. Christina Milian avait annoncé sur Instagram : "Sortie prévue en 2020 ! Quelle bénédiction ! C'est parti, bébé."

Le 31 juillet 2019, les deux amoureux fêtaient d'ailleurs leurs deux ans d'amour. Pour ce jour très spécial, l'Américaine native du New Jersey avait posté une photo de leur première rencontre au VIP Room de St Tropez. Interviewée par le magazine américain Star, elle décrivait son chéri (originaire de Strasbourg) : "Il me rend si heureuse. Il surpasse clairement tous les autres hommes avec qui j'ai été. Quoi qu'on fasse, on s'éclate ensemble !" Comme quoi, la french touch reste décidément inimitable.