Christine and the Queens : La tragique histoire derrière son EP "La vita nuova"

La vie ne sera plus jamais la même. Héloïse Letissier, que l'on connaît davantage sous le pseudonyme Christine and the Queens, vient de sortir une petite merveille musicale composée de six titres. Mais la création de cet EP, intitulé La vita nuova, ne puise pas son origine dans la joie et l'allégresse. C'est au contraire la perte de sa maman Martine, son pilier, qui a poussé la jeune artiste de 31 ans à exprimer son malheur en musique. "J'avais besoin de raconter, de façon très imagée, un moment très difficile de ma vie, que j'avais besoin de jeter au-devant de moi pour me libérer de quelque chose", explique-t-elle sur les ondes de RTL.

C'était vraiment une année qui m'a beaucoup mise en danger

Des titres comme People, I've been sad ou Je disparais dans tes bras auraient pu laisser deviner que Christine and the Queens n'était pas dans les meilleures dispositions au moment où elle s'est mise à écrire. "J'avais vécu trop de choses qui avaient ouvert de grandes mélancolies, poursuit-elle. J'ai perdu ma maman en avril dernier. C'était d'ailleurs très difficile car j'étais aux États-Unis pour faire Coachella, j'ai donc appris ça en étant loin. J'ai eu une histoire d'amour compliquée, c'était vraiment une année qui m'a beaucoup mise en danger." Sa manière de faire son deuil, sa tristesse cristalline auront, au moins, la force d'avoir enchanté nos oreilles et faire battre nos coeurs...

Depuis qu'elle diffuse sa Chaleur humaine à l'aide de ses sons, Christine and the Queens est devenue l'un des fondements de la musique française. Mais aucune frontière ne s'oppose à l'expansion de sa carrière. Lors de la finale de la onzième saison de RuPaul's Drag Race, elle s'était même rendue aux Etats-Unis pour interpréter une version bien à elle de Sissy that walk – n'oublions pas que son pseudonyme vient de ses copines drag queens du cabaret Madame Jojo's de Londres. Si son dernier album Chris date de l'année 2018, déjà deux ans, pas de panique. La vita nuova ne constitue qu'un "petit chapitre intermédiaire" pour Héloïse, actuellement en train de travailler sur son troisième opus. Vivement.