Christine and the Queens : Lassée des critiques sur consommation de drogue, elle règle ses comptes

Cette fois-ci c'en est trop pour Christine and the Queens qui s'est emparée ce jeudi 18 août de son compte TikTok afin de mettre les choses aux clair avec les internautes concernant sa consommation de drogue. "J'en ai assez que ma page soit devenue le réceptacle d'un trolling aussi réducteur, et puis problématique, et puis sexiste et surtout particulièrement déchainé", a lancé l'interprète de Tilted avant de donner l'origine de ce lynchage dont elle est victime :"Tout ça parce qu'en fait j'ai eu l'honnêteté de poster deux trois photos où en fait j'indiquais ma consommation de weed".

Vous extrapolez sur moi



Celle qui n'a jamais été épargnée par les critiques en a également profité pour leur expliquer qu'elle n'est pas la seule chanteuse, loin de là, consommer ce genre de produits. "Ce que vous me reprochez... C'est à dire 'Elle est psychotique, elle est camée au dernier degré', vous extrapolez sur moi qui fume des joints, c'est ma seule consommation. 80% des artistes sur lesquels vous vous excitez la plupart du temps sont quand même des mecs qui consomment beaucoup plus de trucs. Pourquoi moi d'un seul coup je serais en fin de vie, psychotique et proche de l'asile parce que je fume des joints ? Non, je ne crois pas", a-t-elle précisé.