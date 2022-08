Diaporama : Christine and the Queens : Lassée des critiques sur consommation de drogue, elle règle ses comptes

1 / 11 Christine and the Queens : Lassée des critiques sur consommation de drogue, elle règle ses comptes

2 / 11 Héloïse Adélaïde (Christine and the Queens) lors du photocall du dernier défilé de mode Haute-Couture printemps-été "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris, France. © Veeren-Clovis/Bestimage





3 / 11 Christine and the Queens (Héloïse Letissier) - Scène - Enregistrement de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 17 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage





4 / 11 Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Adélaïde Letissier - No Web - Les célébrités au défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris le 22 janvier 2020. © Christophe Aubert via Bestimage





5 / 11 Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Adélaïde Letissier - Les célébrités arrivent au défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris le 22 janvier 2020. © Christophe Clovis- Veeren Ramsamy / Bestimage





6 / 11 Héloïse Letissier (Christine and the Queens) à la soirée Jean-Paul Gaultier "Scandal Discothèque" Party organisée à la Fondation Dosne-Thiers à Paris, le 4 juillet 2018. © Denis Guignebourg/Bestimage

.

7 / 11 Christine and the Queens - Lady Gaga et l'association Global Citizen ont organisé un concert virtuel planétaire intitulé "One World: Together At Home" (un monde: ensemble chez soi).

8 / 11 Archives - Concert au trianon avec Christine And The Queens, Gaetan Roussel, George Ezra, et Zazie. © Patrick Carpentier / Bestimage

9 / 11 Christine and the Queens (Héloïse Letissier) arrive à la soirée "2018 GQ Men of the Year Awards" au Tate Modern à Londres, le 5 septembre 2018.





10 / 11 Héloïse Letissier (Christine and The Queens) - Célébrités arrivent au défilé Stella McCartney prêt-à-porter Printemps/Eté 2018 lors de la Paris Fashion Week à l'opéra Garnier à Paris, France, le 2 octobre 2017. © CVS-Veeren/Bestimage