Christine and the Queens se genre désormais au masculin : "C'est un processus assez long..."

Extrêmement discret ces derniers temps, Chris préparait une petite surprise à son public. En 2022, l'artiste de 34 ans revient sur les devants de la scène avec un nouvel album concept intitulé Redcar les adorables étoiles. C'est une nouvelle fantastique pour tous ceux qui attendaient des nouveautés musicales de sa part depuis 2018 - malgré quelques petites pépites dispersées de-ci de-là, dont l'EP La Vita Nuova et ses deux reprises, plus récentes, de Comme l'oiseau et Freedom de George Michael.

Ce besoin de prendre du recul, Chris ne l'a pas seulement ressenti pour des raisons purement artistiques. Le chanteur originaire de Nantes, au coeur d'une polémique depuis qu'il assume sa consommation de marijuana, n'avait simplement pas de temps à perdre, ni à accorder à ses détracteurs. "J'en ai assez que ma page soit devenue le réceptacle d'un trolling aussi réducteur, problématique, sexiste et surtout particulièrement déchaîné, explique-t-il dans une vidéo partagée sur TikTok. J'en ai assez, je crois, de ce malentendu entretenu par mon silence, qui était censé protéger mon art. J'ai fait beaucoup de musique pendant que vous étiez occupés à me traiter de camé. Quand j'ai vu le côté systématique du trolling, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je n'aime pas me résoudre à faire ça mais en l'occurrence, j'ai quand même des choses à dire."

Je me genre au masculin, depuis un an maintenant

Cette vidéo a également été l'occasion, pour Chris, d'en dévoiler davantage à propos de sa situation personnelle. Sur les réseaux sociaux, certains avaient déjà pu voir l'apparition de la mention "he/him" sur son profil - c'est à dire "il/lui". Voilà en réalité plusieurs mois que ce changement a eu lieu, loin de la toile. "Je me genre au masculin, depuis un an maintenant, précise-t-il. Un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C'est un processus assez long. Quitte à me troller, trolle-moi avec des vraies attaques. Sache que je me genre au masculin, donc c'est une façon de s'adresser à moi." Une autre solution serait, sinon, de simplement le laisser tranquille...