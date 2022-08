Diaporama : Christine and the Queens se genre désormais au masculin : "C'est un processus assez long..."

Christine and the Queens se genre désormais au masculin : "C'est un processus assez long..."

Christine and the Queens à la soirée Jean-Paul Gaultier "Scandal Discothèque" Party organisée à la Fondation Dosne-Thiers à Paris. © Denis Guignebourg/Bestimage

Chris (Christine and the Queens) en backstage du défilé Lecourt Mansion Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris, le 5 mars 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage

Chris (Christine and the Queens) en backstage du défilé Lecourt Mansion Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris, le 5 mars 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage

Christine and the Queens - Concert "Global Citizen Live" au Champ de Mars à Paris, le 25 septembre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

Christine and the Queens - Concert "Global Citizen Live" au Champ de Mars à Paris, le 25 septembre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

Christine and the Queens - Défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "AMI Alexandre Mattiussi" sur le Pont de Sully à Paris. Le 3 octobre 2020. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage

Christine and the Queens - Défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "AMI Alexandre Mattiussi" sur le Pont de Sully à Paris. Le 3 octobre 2020. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage

Christine and the Queens - Enregistrement de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 17 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage

Archives - Concert au trianon avec Christine And The Queens, Gaetan Roussel, George Ezra, et Zazie. © Patrick Carpentier / Bestimage

9 / 13

Christine and the Queens (Héloïse Letissier) arrive à la soirée "2018 GQ Men of the Year Awards" au Tate Modern à Londres, le 5 septembre 2018.