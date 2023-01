Christine Bravo mariée, sa lune de miel ruinée par un imprévu : "Je ne vous ai pas dit où j'étais parce que..."

"Ceux qui ont répondu Ile Maurice ont bons, assure-t-elle. Ceux qui sont arrivés à Maurice depuis vendredi dernier ont faux ! Bon, les hôtels de luxe sur la plage n'étant pas mon genre, je crapahute à l'intérieur des terres. Dans des endroits protégés, et à l'abri des regards. Demain je vous emmène près des cascades..." Christine Bravo est donc loin de se laisser abattre. C'est en juin 2022, à la mairie d'Occhiatana, dans le Nord de la Corse, qu'elle s'est unie à Stéphane Bachot pour le meilleur et pour le pire. Les époux et leurs invités s'étaient ensuite rendus sur L'île Rousse pour profiter de la fête, notamment d'un concert privé de Thomas Dutronc. D'une île à une autre, les tourtereaux semblent plus amoureux que jamais, qu'importe la pluie ou le beau temps.