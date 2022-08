"Ce n'est pas prévu !" : Christine Bravo s'éclate en Corse... mais annonce une bien triste nouvelle

Vivre dans le chaos et la crasse ou dans une Corse respectueuse de son environnement ?

"Certains d'entre vous me demandent si j'ai délaissé ma péniche parisienne au profit de mon village corse. La réponse est non, mais voilà ce que j'ai découvert, expliquait-elle. Alors je me pose évidemment la question. Vivre dans le chaos et la crasse ou dans une Corse respectueuse de son environnement ? Et on va montrer cette honte au monde entier aux Jeux Olympiques ? Je suis révoltée. Dégoutée." L'herbe est effectivement plus verte ailleurs, dans la propreté et les bras de son époux...