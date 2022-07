Mariage de Christine Bravo et Stéphane Bachot : toutes les photos de la cérémonie en Corse ! (EXCLU)

A 66 ans, Christine Bravo est une femme épanouie. L'ex-animatrice de Frou-Frou et Union libre s'est (re)mariée le 11 juin, en Corse, où elle habite depuis quelques mois maintenant tout en conservant sa péniche parisienne. Cette union sur l'Ile de Beauté, il ne lui avait fallu que deux mois pour la mettre sur pied confiait-elle à Gala ! Un mariage bohème et plein de joie dont Purepeople.com vous propose de découvrir toutes les photos.

C'est donc dans le petit village d'Occhiatana (en Balagne, Haute-Corse), où elle a acheté un moulin génois entièrement rénové, que Christine Bravo s'est mariée à l'homme d'affaires Stéphane Bachot. Et si plusieurs invités manquaient à l'appel, comme l'animateur Laurent Ruquier retenu pour cause de planning, le couple a pu faire la fête avec de nombreux convives. Le chanteur Thomas Dutronc a même offert un petit concert aux mariés ! Pour ce grand jour, l'ancienne star du petit écran - que l'on retrouve désormais comme pensionnaire des Grosses Têtes de RTL - était aussi entourée de sa soeur Muriel, de ses enfants Mathieu (dont le père est son ancien époux Paco Cervantes) et Clara (dont le père est son ex-mari Philippe Brunel) ainsi que de ses trois petits-enfants.

Outre la cérémonie civile à la mairie, avec un discours du maire qui lui a tiré les larmes aux yeux, Christine Bravo a surtout dîné et dansé sur la plage. C'est au restaurant Le Marinella, sur l'ile Rousse, que se déroulait la soirée. Elle y a fait son arrivée au bras de son mari Stéphane à bord d'un zodiac !

Christine Bravo, vêtue d'une robe blanche toute simple lui ayant coûté que quelques euros, a passé un très beau moment lors de son mariage mais n'a visiblement pas acté de lune de miel ensuite. Pour l'heure, la star profite pleinement de sa propriété en Corse même si elle a récemment eu le déplaisir de constater que certains de ses cadeaux de mariage ont été saccagés ! En effet, elle a reçu des arbres, des plantes et divers végétaux de la part de ses invités, de quoi l'occuper un bon moment côté jardin !