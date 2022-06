Christine Bravo les larmes aux yeux à son mariage : ce discours qui l'a bouleversée

Appelez-la Madame Bachot ! A 66 ans, l'ex-animatrice des émissions cultes Frou-Frou et Union Libre s'est remariée. Christine Bravo s'est faite passer la bague au doigt le 11 juin 2022, en Corse, par son nouveau compagnon Stéphane Bachot. Plusieurs jours après la cérémonie, elle est toujours euphorique.

Sur son compte Instagram, Christine Bravo a partagé quelques photos et vidéos de son mariage sur la plage auquel ont pris part Thomas Dutronc et Jordan de Luxe mais, étonnement, aucun membre de la bande des Grosses Têtes, émission dans laquelle elle est pensionnaire depuis plusieurs saisons maintenant... Lundi 13 juin, elle a pris le temps de poster un message pour relater son état d'esprit, deux jours après son mariage. "Toujours sur mon petit nuage, à Occhiatana, mon village d'adoption [en Haute-Corse, là où elle a acheté une belle maison cette année, NDLR]. Je vous enverrai le discours du maire, Stéphane Orsoni, qui nous a tiré des larmes", a-t-elle raconté. Ainsi, lors de cette union l'émotion et les larmes aux yeux étaient de la partie.

Christine Bravo, qui continue de proposer des croisières historiques sur la Seine à Paris malgré son déménagement, est une femme heureuse dans sa nouvelle vie en Corse. Son remariage, elle le savoure et elle l'avait préparé avec minutie. Pour fêter cela, elle avait notamment choisi de faire la fête et dîner les pieds dans le sable. "Tellement merci au @lemarinella_restaurant sur la plage de @ileroussebalagnetourisme Chiche on s'y retrouve cet été ?", a-t-elle ajouté sur une autre publication, offrant à l'établissement un beau coup de com' alors que la saison estivale approche à toute vitesse.

Pour rappel, Christine Bravo a déjà été mariée une première fois, à l'ancien journaliste sportif Philippe Brunel, père de sa fille Clara. Mais, entre les deux, les relations ne semblent pas franchement au beau fixe. En décembre 2021, elle se plaignait ainsi publiquement sur Twitter d'un problème de droit à la retraite en raison d'un soucis administratif pour lequel son ex-mari ne semblait pas vraiment vouloir l'aider...