Mariage de Christine Bravo : émue, elle dévoile une vidéo de l'échange des alliances

Trop heureuse d'être devenue madame Bachot - un nom écorché par un maladroit, qui lui a procuré de quoi rire - Christine Bravo n'a pas hésité à poster sur son compte Instagram des photos et vidéos de son mariage sur l'île de Beauté. Une semaine après avoir dit oui à son amoureux, l'homme d'affaires Stéphane Bachot, elle a partagé une vidéo intime.

Sur son compte, l'ex-animatrice des émissions Frou-Frou et Union libre a dévoilé une vidéo du moment où elle a échangé les alliances avec son mari. En légende de sa publication, Christine Bravo écrit : "Ça fait déjà une semaine... mais je ne me lasse pas de regarder cette séquence #Occhiatana #monmariage." L'ancienne star du petit écran, aujourd'hui âgée de 66 ans, avait révélé à ses milliers d'abonnés avoir eu les larmes aux yeux lors du discours du maire de son village Stéphane Orsoni, à Occhiatana, non loin de l'île Rousse (en Haute-Corse). Sur sa vidéo, on la voit surtout échanger les alliances avec concentration avant d'être applaudie par la foule d'invités.