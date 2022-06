"On n'est pas des moules !" : Christine Bravo remariée et victime d'une petite erreur amusante

"Tellement heureuse d'être madame Bachot", déclarait Christine Bravo après son mariage survenu le 11 juin 2022 en Corse. L'ex-animatrice télé des émissions cultes Frou-Frou et Union libre a épousé en troisièmes noces l'homme d'affaires Stéphane Bachot. Une union largement rapportée par les médias mais l'ancienne star du petit écran a été victime d'une erreur plutôt amusante...

Ce vendredi 17 juin, Christine Bravo a de nouveau évoqué son mariage sur son compte Instagram mais pour faire une petite mise au point. Partageant une capture d'écran d'une publication relatant son mariage civil, on peut y lire : "Christine Bravo et Stéphane Bouchot mariés par le maire d'Occhiatana [ville où elle habite désormais depuis quelques mois dans une belle maison rénovée, NDLR], en Corse." Une coquille sur l'orthographe du nom de famille de son époux qui a amusé celle que l'on retrouve régulièrement dans la bande des Grosses Têtes sur RTL. "Heu... non, on n'est pas des moules ! Je préfère mon mari EN marinière ! Nous c'est BACHOT", a-t-elle commenté en légende. Une référence au bouchot, le support d'élevage des moules et coquillages que l'on peut voir dans le sable sur certaines plages.