Christine Bravo mariée : elle dévoile ce qu'elle a demandé comme cadeaux à ses invités [PHOTO]

Depuis le 11 juin 2022, appelez-la madame Bachot ! Christine Bravo s'est de nouveau mariée, en Corse, avec son compagnon Stéphane Bachot. Un moment inoubliable pour l'ex-présentatrice des émissions cultes Frou-Frou et Union libre. Toute à sa joie, elle a partagé plusieurs photos dont une récente dévoilant ce qu'elle avait reçu comme cadeaux pour son mariage.

C'est sur son compte Instagram, mardi 14 juin, que Christine Bravo a dévoilé ce qu'elle avait réclamé à ses invités pour cette grande occasion. "Ma liste de mariage : des arbres, végétaux et essences qui vont embellir la terre corse et qui nous survivront pour l'éternité. Bon, là, ils sont en rang serré devant ma maison... je vous les montrerai plantés. Hein ouais, c'est une chouette idée de cadeau de mariage, pour les chanceux qui ont un jardin ! #occhiatana #jardineriedumonolithe #corse", a-t-elle écrit en légende d'une publication dévoilant en photos les fameux pots alignés. Une idée originale de la part de la pensionnaire des Grosses Têtes de RTL qui, à 66 ans, n'a pas franchement besoin de vaisselle ou d'électroménager, des cadeaux typiques et old school que l'on avait tendance à offrir à de jeunes mariés à une certaine époque. Avait-elle reçu des cadeaux de ce genre lors de son premier mariage avec le journaliste Philippe Brunel ?