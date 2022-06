Mariage de Christine Bravo : elle dévoile pourquoi Laurent Ruquier et les Grosses Têtes n'étaient pas là...

Christine Bravo est toujours sur un petit nuage depuis qu'elle s'est mariée, pour la troisième fois, en Corse. L'ex-animatrice de l'émission Union libre s'est unie civilement à Stéphane Bachot, dans le petit village d'Occhiatana, là où elle habite depuis quelques mois après avoir déménagé de Paris. Lors de son mariage, on a vu peu de people (Thomas Dutronc, Jordan de Luxe) et on a noté l'absence surprenante de Laurent Ruquier et certains membres de la bande des Grosses Têtes de RTL...

Interrogée par le magazine Gala, Christine Bravo a évoqué les coulisses de ce remariage tardif, elle qui a déjà été mariée dans le passé à Paco Cervantes (père de son fils Mathieu) puis au journaliste Philippe Brunel (père de sa fille Clara). La star âgée de 66 ans déclare : "Je ne savais pas comment le présenter avant. Mon copain ? Mon compagnon ? Là, je vais dire mon mari et je serai madame Bravo-Bachot. Passer devant le maire [ce dernier a tenu un discours qui lui a tiré les larmes aux yeux, ndlr], c'est s'aider du code Napoléon pour dire qu'on a un devoir d'assistance envers l'autre et clamer au monde entier qu'on s'aime. On a décidé ça il y a deux mois. Et on a tout organisé en mode bohème en Corse, à Occhiatana."

Organiser un mariage en deux mois, sur l'île de Beauté, cela a posé évidemment un problème de calendrier à certains des invités de Christine Bravo. Ainsi, l'ex-animatrice de Frou-Frou n'a pas pu compter sur tout le monde. "Malheureusement, du coup, mes copains du spectacle n'ont pu se libérer au dernier moment. Laurent Ruquier, par exemple, avait un engagement professionnel mais il a pioché dans ma liste de mariage, qui était déposée auprès d'un paysagiste [elle a montré en photos les cadeaux reçus, ndlr], et figurez-vous qu'il a choisi de m'offrir... un poivrier !", dévoile celle que l'on retrouve régulièrement comme pensionnaire des Grosses Têtes. Idem pour son camarade et grand complice Steevy Boulay, qui a lui aussi révélé sur RTL n'avoir pas pu se libérer ce week-end là.

Si elle est désormais installée en Corse, elle garde toujours sa péniche pour y donner des croisières historiques sur la Seine et nul doute qu'elle fera quelques passages par la capitale. L'occasion de trinquer à son mariage avec tous ses copains.

Retrouvez l'interview intégrale de Christine Bravo dans Gala, édition du 16 juin 2022.