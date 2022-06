Christine Bravo touche une (très) faible retraite : "J'ai assez pour vivre dans le maquis Corse"

Frou-Frou, Union libre, On a tout essayé, Sous les jupons de l'Histoire... L'ex-animatrice et chroniqueuse télé Christine Bravo a participé de près ou de loin à de nombreux succès du petit écran. De quoi lui assurer de confortables revenus ? Même pas ! Interrogée par le magazine Gala à l'occasion de son remariage, elle a révélé que sa vie de retraitée n'est pas si dorée que ça... Heureusement, elle a l'amour.

Le 11 juin 2022, Christine Bravo s'est mariée pour la troisième fois, en Corse, avec son compagnon Stéphane Bachot. Une cérémonie pleine d'émotion, avec leurs proches mais peu de VIP, sans faste ni chichis à l'image de la vie que mène l'ex-star de la télé. Ainsi, même pour sa robe de mariée elle a fait attention à ne pas dilapider son argent inutilement. Radine Christine ? Non, économe... mais pas par choix. "Dans ma génération, les mecs se sont partagés le gâteau à la télévision en produisant et les femmes, qui sont restées des salariées, n'en ont pas profité autant. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, je ne suis pas riche, mais peu importe... j'ai assez pour vivre dans le maquis Corse [elle habite à Occhiatana, en Haute-Corse, non loin de l'Ile Rousse, ndlr] et voyager. Le bonheur, c'est autre chose que l'argent. Cet amour inattendu, par exemple...", confie-t-elle à Gala.

Déjà en 2018, Christine Bravo avait évoqué sa petite retraite face à Thierry Ardisson, qu'elle tenait pour en partie responsable en tant que producteur. Elle affirmait ne toucher que 1.000 euros par mois mais ce dernier avait précisé que, certes, elle avait beaucoup été payée en cash, mais généreusement puisqu'elle avait pu s'acheter un appartement à Paris et donc se mettre un toit sur la tête pour ses vieux jours ; ces dernières années, elle vivait sur une péniche avant de s'installer récemment dans un moulin du XVIIe siècle génois, magnifiquement rénové.

Christine Bravo, que l'on retrouve comme pensionnaire régulière des Grosses Têtes de RTL auprès de Laurent Ruquier, a-t-elle des projets ? "On m'a proposée de reprendre Frou-Frou à la télévision mais je ne suis pas sûre de vouloir. Stéphane a cinq ans de moins que moi et je suis pressée qu'il soit à la retraite. Je veux parcourir le monde à ses côtés le plus vite possible parce que dans dix ans j'aurai peut-être plus de mal à prendre l'avion", dit-elle.

Interview intégrale à retrouver dans Gala, édition du 16 juin 2022.